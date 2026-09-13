8300 соларни панела влизат в работа на летище „Васил Левски“
СОФ Кънект инвестира в собствено производство на чиста енергия и подготвя следващ етап с батерийно стопанство
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СОФ Кънект инвестира в собствено производство на чиста енергия и подготвя следващ етап с батерийно стопанство
Невероятен научен проект в Тасмания прикова вниманието на света
Инвестицията в нов завод, която прави Ѕmаrt Ѕоlаr Тесhnоlоgіеѕ, е 120 милиона евро
Интернет и термокамерите зависят от него
Много хора по света вече бягат от градовете в т. нар. tiny houses, снабдени с всички удобства и уют
Новаторската инициатива може да осигури до 60 % от световното потребление на ток
Нова мода идва от Германия
Разкриват 800 работни места с село Еленино
Слънчева централа с мощност 1 MW
Това е най-голямата инвестиция в Индустриалната зона, акционери в която са „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Община Стара Загора
Съобщението е от общината
Обявена е за обществено обсъждане процедура на Министерството на енергетиката
Същевременно става ясно, че Tesla съкращава персонал в отдела, който се занимава с обслужването на клиенти в тази сфера на дейност
София. Детски градини в столицата да подобрят енергийната си ефективност чрез соларни панели на техните покриви. Тази идея обмислят от Столична община...
Соларно покритие за пътища, способно да захрани с чисто електричество целите Съединени американски щати, разработи малката американска компания Solar...
Брюксел планира да ограничи вноса, заради обвинения в дъмпинг към Пекин