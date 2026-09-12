Поразително откритие по случайност! Находката развълнува експертите
Геоморфолог се спъна и попадна на нещо сензационно
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Геоморфолог се спъна и попадна на нещо сензационно
"Гъс" стана най-скъпо продаваният динозавър в историята
Принадлежи на титанозавър – един от най-големите динозаври, живели някога
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Полски палеонтолози откриха фосил на 150 милиона години
Уникален фосил на четиринога змия са открили учени в Бразилия. Новината съобщава Франс прес, цитирайки сп. "Сайънс".Смята се, че новооткритият вид е...