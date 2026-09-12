Денят, в който 11-годишно момче откри изгубената цивилизация
Каменен град, който 400 години живее само в легендите, възкръсва за целия свят
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Каменен град, който 400 години живее само в легендите, възкръсва за целия свят
Останките са със впечатляващи размери
На едва пет километра от прочутия каменен кръг археолози попаднаха на следи от много по-древно съоръжение
Плочката с протописмени знаци в село Градешница е на около 7000 години
Световноизвестният автор на бестселъри Робърт Бовал ще участва в експедиция в Източните Родопи за търсене на следи от древна цивилизация отпреди 8000...