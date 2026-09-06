Пеевски за Съединението: Националният интерес трябва да е над всичко

Лидерът на ДПС Делян Пеевски поздрави българите по случай 6 септември - Деня на Съединението. Днес се навършват 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. В посланието си Пеевски постави акцент върху единството и националния интерес.

„Празник, който напомня, че силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех“, заяви Пеевски.

Той призова в деня на годишнината да бъдат почетени хората, проявили смелост да отстояват българското обединение. „Нека днес, почитайки тези, които имаха смелостта да отстояват българското обединение, да продължим да работим за силна и достойна България“, посочи лидерът на ДПС.

„Честит празник!“, завършва посланието на Делян Пеевски.