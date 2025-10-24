Дават на AI нов паспорт за сигурност в електронната търговия

Visa представи новия си технологичен стандарт Trusted Agent Protocol – глобална инициатива, която цели да направи пазаруването, управлявано от изкуствен интелект, по-сигурно и прозрачно. Решението ще позволи на онлайн търговците да разграничават надеждните дигитални агенти от злонамерените ботове, докато трафикът, генериран от AI към електронните магазини в САЩ, е скочил с внушителните 4700% през последната година.

AI променя търговията

Trusted Agent Protocol е създаден като стандарт за търговия, управлявана от агенти (agentic commerce), който осигурява сигурна комуникация между AI-агенти и търговци на всеки етап от трансакцията. Целта е да се отговори на нарастващите предизвикателства на новия модел пазаруване, при който изкуственият интелект търси, сравнява и плаща от името на потребителите.

Протоколът е разработен в сътрудничество с Cloudflare и е вече достъпен във Visa Developer Center и GitHub. Решението е част от по-широката стратегия на Visa за изграждане на доверие и стабилност в екосистемата на интелигентните плащания.

Бум на трафика и нужда от защита на търговците

Данните сочат, че през последната година изкуственият интелект се превръща в реален двигател на електронната търговия. В САЩ ръстът на AI-трафика към сайтовете на търговци е над 4700%, а според проучване на Adyen 85% от потребителите, използвали AI, казват, че това е подобрило пазаруването им. В Европа, Близкия изток и Африка 34% от клиентите вече ползват ChatGPT или AI-асистенти при покупки.

Но с новите възможности идват и рискове – от фалшиви трансакции до сложни измами с ботове. Trusted Agent Protocol е отговорът на Visa на тези предизвикателства: той осигурява на търговците начин да разпознават легитимните агенти, да предотвратяват блокирането на реални покупки и да запазят прозрачността на данните за плащанията.

„Вярваме, че цялата платежна екосистема носи отговорност да гарантира, че търговците могат да се доверяват на AI-агентите така, както се доверяват на най-добрите си клиенти,“ заяви Джак Форестел, главен директор „Продукти и стратегия“ във Visa. „Новият ни протокол е насочен към no-code функционалност за търговците, за да могат надеждно да идентифицират агенти с намерение за покупка и да осигурят по-добро и персонализирано изживяване при плащане.“

Технологичната същност на протокола

В практиката Trusted Agent Protocol решава три основни задачи:

– идентифициране на намерението на агента (Agent Intent), което показва, че агентът е реален и желае да извърши покупка;

– разпознаване на потребителя зад агента (Consumer Recognition);

– предаване на платежна информация (Payment Information) към търговеца по сигурен и криптиран начин.

Протоколът използва криптографски подписи, специфични за всеки агент, и е изграден върху стандарта HTTP Message Signature, съобразен с Web Bot Auth. Той може да се внедри без промяна в клиентските сайтове и да работи и извън уеб средата.

В разработката са участвали партньори като Adyen, Ant International, Checkout.com, Coinbase, CyberSource, Elavon, Fiserv, Microsoft, Nuvei, Shopify, Stripe и Worldpay, които са предоставили експертни мнения и тестови сценарии.

AI пазаруването като бъдеще на глобалната икономика

Visa позиционира Trusted Agent Protocol като част от новата вълна на agentic commerce – бъдеще, в което машините ще бъдат активни участници в икономиката. Компанията вече работи с международни организации за стандартизация, включително IETF, OpenID Foundation и EMVCo, за да осигури оперативна съвместимост на протокола с други индустриални инициативи.

„В свят, в който изкуственият интелект все по-често действа от името на потребителите, е необходимо доверие между алгоритмите и бизнеса,“ обобщават от Visa.

Trusted Agent Protocol не просто защитава търговците – той поставя технологичната рамка на новата ера в дигиталната търговия, в която AI вече не е инструмент, а партньор в икономическите отношения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com