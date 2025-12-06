Без такси и в евро: tbi bank улеснява прехода към новата валута

За разлика от тенденциите на пазара, tbi bank избра да запази безплатното ежедневно банкиране за всички българи и след приемането на еврото. Така откриване на сметка с карта, неограничен брой плащания и незабавни преводи, плащане на битови сметки и много други основни операции в супер приложението tbi bank app ще продължат да бъдат без такса и след 1 януари 2026 г.

Нещо повече, при превалутирането на тарифите за някои по-специфични услуги и операции, tbi bank ще закръгля таксите в полза на потребителите. Всъщност, банката отдавна улеснява своите клиенти в прехода към еврото, за да го направи максимално справедлив, прозрачен и предвидим за клиентите.

Още от пускането си на пазара през 2023 г. мобилното приложение на tbi bank предоставя неограничен брой безплатни незабавни преводи в евро. Година по-късно tbi стана първата и единствена банка в България, която въведе в мобилното си приложение официалния фиксинг на БНБ за обмяна на лева в евро и обратно, неограничен брой пъти, напълно дигитално във всяка част от деня.

За да подкрепи по-прозрачен процес за българите в преходния период до приемането на еврото за национална валута, още от миналата година tbi bank визуализира в мобилното си приложение всички левови сметки и трансакции и в евровата им равностойност. По този начин клиентите на банката могат във всеки един момент да разберат с колко евро биха разполагали по разплащателната си сметка, по спестовната сметка „Касичка“ или по депозит, както и колко евро биха похарчили за покупките, направени в лева с карта neon.

От години в банковото си приложение tbi предлага на клиентите си едни от най-добрите депозитни продукти на българския пазар, с доходност от спестявания и лихвени проценти, близки до средните за еврозоната.

Пълен контрол над личните финанси в супер приложението

Отскоро супер приложението на tbi bank дава на клиентите пълен контрол над личните им финанси само с едно докосване на екрана. Благодарение на първия в България бутон за мигновено превключване, потребителите могат да изберат на момента да платят с лични средства от сметката към карта neon или със средства на банката. По този начин neon на tbi bank става първият продукт на българския пазар, който комбинира безплатна дебитна карта с допълнителни средства за покупки.

tbi bank app и карта neon са винаги на разположение в джоба на клиентите, когато искат да купят нещо със собствени пари или имат нужда от екстра бюджет за пазаруване. Отново в приложението потребителите могат да разсрочат всяко плащане на малки вноски напред във времето. Това важи за всички покупки – от хранителни и битови стоки до дрехи, технологични устройства, гориво или лекарства – всичко, от което клиентите се нуждаят. Те могат да изберат да разсрочат плащането на 3- или 6-месечни вноски без такса. Ако предпочитат да правят по-малки месечни вноски, могат да удължат периода на изплащане до 12 месеца срещу малка такса.

Клиентите имат на разположение в приложението и шопинг секция с над 200 любими марки, която е достъпна по всяко време за още по-удобно, сигурно и изгодно пазаруване с парични награди (до 20% кешбек).

Всеки има възможност да се регистрира в рамките на около 30 секунди, за да разгледа основните функции на супер приложението на tbi, дори преди да стане клиент на банката.

