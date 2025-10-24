Фурор с имотите в София. Нов рекорд

Цените в София достигнаха рекордни нива – средно 2 310 евро/кв.м, което представлява ръст от 25.5% за година. Това е най-високото увеличение от периода на инфлационния пик през 2022 г. Това заяви изпълнителният директор на BULGARIAN PROPERTIES – Полина Стойкова, която представи първи данни за пазара на имоти в София за третото тримесечие и сподели какво да очакваме в навечерието на присъединяването на България към еврозоната, предаде pariteni.bg.



От 2020 г. насам цените на имотите в София са нараснали двойно, но същевременно, средната работна заплата също се е повишила двойно, което задържа достъпността на имотите на стабилни нива. Около 1.2 средни софийски заплати са нужни за покупката на 1 кв.м. жилищна площ по данни на BULGARIAN PROPERTIES.



Пазарът остава стабилен и възходящ, но с по-умерена динамика – „Еуфорията и покупките „на килограм“ останаха в първото полугодие“, сподели Полина Стойкова. В момента пазарът в големите градове е по-спокоен в изчакване на влизането ни в еврозоната.

Купувачите продължават да избират ново строителство – интересът остава висок, особено към модерни комплекси с гарантирано качество и ясни условия на строителните компании.

Продавачите са предпазливи, като често обявяват имотите си на завишени цени, за да „тестват пазара“.



Цените на новото строителство също бележат сериозен ръст – от 1 700–1 800 евро/кв.м в края на 2024 г. до над 2 200 евро/кв.м през 2025 г.

Издадените разрешителни за строеж на нови сгради в София са се повишили малко спрямо 2024 г., но броят на жилищата в тях е намалял с около 1000 единици.

Същевременно, издадените разрешителни в населените места в област София нарастват, което потвърждава тенденцията предлагането да се насочва в периферията на София. Там цените са по-ниски, а наличните удобства, достъпност до столицата и качеството на живот привличат все повече купувачи.

„Нищо драматично не ни очаква. Напротив – пазарът продължава да се развива възходящо. Всички индикатори сочат стабилност и увереност сред купувачите и инвеститорите“, каза в заключение Полина Стойкова.

