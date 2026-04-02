Шокираща новина за Янка Рупкина

Голямата народна певица Янка Рупкина е изписана в състояние на кома от болницата. Това обяви колежката ѝ Илка Александрова.

„Изписаха я във вторник, 31.3.2026, моята приятелка, след 20 дни престой в болницата. Много е кратко според мен това време за болнично лечение. Явно здравеопазването ни вече не работи за болните, а предимство имат търговските, клинични калкулации. Тя продължава да е в кома, състоянието й не се е променило от първия ден. Моля се за нея безспирно. Нека всички отправим молитва към Бог за непрежалимата ни Янка Рупкина да оздравее, да се върне към живота и да се радваме на красивата й усмивка и великолепни песни! Янче, с теб сме!“, сподели изпълнителката на хита „Търновска царица“.

