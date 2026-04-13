Наша певица разкри последните думи на Янка Рупкина

Двете певици разговарят малко преди кончината на легендата

Наша певица разкри последните думи на Янка Рупкина
13 апр 26 | 17:21
Агенция Стандарт

Певицата Невена Цонева разкри какви са били последните думи на голямата Янка Рупкина, която си отиде на 7 април. Малко преди кончината си, докато е в болница, голямата народна певица се обажда на младата си колежка.

"Много хубаво изпя Калиманката. Чакай само да се оправя, имам чудесни песни за теб", казва й Рупкина. И това са последните думи на голямата народна певица.

В пост във Фейсбук Цонева описва Рупкина като същински посланик на българското, безценно съкровище и глас – мед за душата и сърцето. И добавя, че често забравяме истинските си богатства. Тези, които не крещят, а оставят след себе си култура, памет и идентичност.

Автор Агенция Стандарт
