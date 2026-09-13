Невена Цонева стъписа Венко: Реши, че ще влизам в секта
Преди няколко години певицата разбира, че може да разпознава цвета на човешките аури
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Преди няколко години певицата разбира, че може да разпознава цвета на човешките аури
Двете певици разговарят малко преди кончината на легендата
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Беше едно от най-красивите неща, които някога съм преживявала, категорична е тя
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Поп изпълнителката Невена Цонева отрече да е сгодена за барабанистът на "Ку-ку бенд" Венелин Венков. Миналата седмица медиите гръмнаха, че Венко пад...
Певицата Невена Цонева и нейното дългогодишно гадже Венелин Венков ще се женят. Музикантът е направил романтично предложение за брак на своята половин...
София. Не ми беше дадена възможност да наложа свой собствен стил. Това зави победителката в първото издание на „Мюзик Айдъл" Невена Цонева пред радио...