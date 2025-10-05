Голям проблем за Невена Цонева

След като отмени концерт в Казанлък преди няколко дни, сега Невена Цонева влезе в болница в Пловдив.

Състоянието на певицата се влошило и се наложила хоспитализация, обясни самата тя в профила си в социалните мрежи.

"Ще отложим концертите в Пловдив, София и отново в Казанлък, поради спешно приемане през нощта в болница в Пловдив. Концертите няма как да се състоят, ще има малко по-дълго възстановяване. Очаквайте скоро да пуснем новите дати. Благодаря на всички, които отделиха от времето и средствата си, за да дойдат. Надявам се да дойдете отново всички, които сте си взели билети и да дойдат още хора, когато пуснем новите дати. Благодаря за разбирането! До нови срещи", каза изпълнителка.

