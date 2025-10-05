Истанбул скочи срещу Роби Уилямс! Отмениха концерта му

Концертът на британската попзвезда Роби Уилямс, насрочен за 7 октомври в Истанбул, бе отменен от местните власти след протести от турски организации.

Те призоваха властите да спрат шоуто на 51-годишния певец, който бе обвинен, че е ционист заради подкрепата си за Израел и заради еврейския произход на съпругата си, Айда Фийлд, родена в Турция.

Промоутърската компания обяви, че

решението е взето заради опасения за сигурността и "общественото напрежение",

а самият Роби Уилямс пусна пост в профила си в социалните мрежи, в който посочи, че не е имал друг избор.

"Много съжалявам, че няма да мога да изнеса концерт в Истанбул следващата седмица. Властите на града отмениха концерта в интерес на обществената безопасност. Последното, което бих искал, е да застраша безопасността на феновете си - тяхната безопасност и сигурност са на първо място. Да завърша тази епична поредица от концерти пред турските си фенове беше моята мечта, предвид близките връзки, които семейството ми има с тази прекрасна страна", написа той.

По думите на британската звезда решението да бъде свалено шоуто е било извън контрола на екипа му.

Концертът, който трябваше да се състои на открита сцена в квартал Атакьой в западната част на Истанбул, щеше да бъде първият му в града. Скандалът избухна, след като в турските медии се разпространиха публикации, напомнящи, че майката на Айда е еврейка. Самият Уилямс неведнъж е заявявал, че отглежда децата си в духа на еврейските традиции. "Отглеждам еврейските си деца и съм благодарен на еврейския народ", каза певецът още през 2023 г. в Тел Авив.

Досега британецът е изнасял концерти в Бодрум. В интервю за турските медии той отбеляза, че е трябвало да посети Истанбул отдавна.

