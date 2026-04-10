От мъка. Сродната душа на Янка Рупкина влезе в болница

"Екипът на г-н Илиян Йорданов с болка в сърцата съобщава, че вчера той бе приет в болнично заведение, в кардиологично отделение, покосен не от болест, а от тежката мъка и непрежалимата загуба на една свята душа".

Това написа в социалните мрежи екипът на народния певец Илиян Йорданов, който бе най-близкия човек до легендата Янка Рупкина в неговия профил.

Ето какво още пише в публикацията"

"Повече от 19 години той и незабравимата Янка Рупкина вървяха рамо до рамо – не просто като дует, а като сродни души, свързани от песента, от българския корен и от една чиста, истинска човешка обич.

Днес тази обич тежи като камък в сърцето му. Със сълзи в очите той сподели пред своя екип думи, които разкъсват душата: че му се иска да бъде при нея... да запее отново с нея... да не се разделят никога.

Но животът е дар, който не бива да се отнема от болката. Животът му е още пред него – млад, силен, нужен. Нужен на българската песен, нужен на хората, нужен на паметта за нея.

В този момент лекарите се борят да възстановят сърдечния му ритъм, а ние – неговият екип – се молим не само за здравето му, но и за силата на духа му да понесе тази тежка загуба.

Молим всички, които го обичат и уважават, да изпратят една добра мисъл, една молитва, една светлина към него.

Защото понякога именно любовта на хората е това, което връща сърцето към живота".

Поклонението на певицата ще е утре в Бургас.

