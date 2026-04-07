Янка Рупкина се омъжила тайно, ухажвал я Джордж Харисън

Днес България загуби едно от чудесата си. Легендарната певица Янка Рупкина, онзи глас, който караше света да онемява. На 7 април, на 87-годишна възраст, си отиде Славеят на Странджа, жена, превърнала народната песен в световен език.

Поклонението пред нея ще бъде на Велика събота от 13:00 часа в катедралния храм на Бургас.

През 2012 г. е удостоена с държавния Орден "Св. св. Кирил и Методий", както и с отличие "Почетен гражданин на Бургас" през 2017 г.

Със своя специфичен и въздействащ глас тя прослави българския фолклор далеч извън границите на страната. Като част от вокалното трио „Българка“, Рупкина печели международна популярност, а гласът ѝ звучи в проекти на световни звезди като Джордж Харисън, Кейт Буш и Роджър Уотърс.

Джордж Харисън ухажвал Янка Рупкина

Работата ѝ с швейцарския продуцент Марсел Селие носи на проекта „Мистерията на българските гласове“ престижната награда „Грами“ за фолклорна музика. Една от песните ѝ дори звучи на сватбата на Дейвид Бауи и Иман, вместо традиционния сватбен марш на Менделсон, разказва "Флагман".

Коя е Янка Рупкина?

Янка Рупкина е родена в село Богданово, Бургаско, на 15 август 1938 г. Вместо да бъде кръстена на Богородица, родителите ѝ дават името на баба ѝ по бащина линия, която се казва Яна, и с това сякаш предначертават съдбата ѝ, защото и тя също е била певица.

Янка Рупкина е най-голямото от 4 деца

Рупкина избира музиката, като започва да пее едва на 6-възраст. Въпреки че завършва Техникума за медицински сестри, тя се фокусира върху пеенето и на 22 години печели първа награда на надпяване в село Граматиково. Именно тази изява ѝ отваря вратите към Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, където е солист в продължение на 30 години.

През кариерата си прави десетки записи за фонда на БНР, издава няколко грамофонни плочи в „Балкантон“ и участва в редица музикални филми на БНТ. В много от нейните записи се откриват нови интерпретации на традиционното фолклорно наследство.

Рупкина участва и в редица модерни фолклорни проекти - с трио „Спешен случай“, с композитора Димитър Пенев, както и с кавалджията Теодосий Спасов. Особено силно впечатление на швейцарския продуцент Марсел Селие прави песента ѝ „Калиманку, Денку“ в обработка на Красимир Кюркчийски. Той я включва сред любимите си записи в албумите от поредицата „Мистерията на българските гласове“.

Нейната голяма любов - борецът Георги Рупкин

Янка била голяма красавица още от малка и имала много обожатели. Един от тях обаче се откроявал - тя му казвала „бате Гошо“, защото бил по-голям от нея. Той е големият български борец и треньор Георги Рупкин.

„Бате Гошо", така се обръщах към него“, разказва тя в интервю за bTV.

Георги Рупкин бил борец, който в свободното си време работел на строежи и помагал в двора на Янка. Влюбил се в нея, изчакал да порасне и започнал да настоява за сватба. След един концерт в София певицата го поканила в квартирата на леля си.

„Янка да ме вземе“, на леля ми говореше, „Ще е много хубаво, аз ще се грижа за нея“, спомня си певицата.

Първоначално тя категорично заявила, че никога няма да се омъжи за него. Но след малко станала и отишла в другата стая да вземе паспорта си.

„Върнах се и казах: „Ето ти паспорта. Утре отиваме в банята да се изкъпем и търси място да сключим брак“.

Още следващата седмица двамата се оженили. Началото на брака им обаче не било лесно. Бащата на Янка се разсърдил, че Георги не е поискал ръката ѝ от него.

„Доста зор видяхме, защото баща ми не ни пускаше вкъщи - обиден, че не съм питала него и майка ми. С една дамаджана вино Гошо се опита да влезе у дома, но баща ми не даде, обаче майка ми, хитруша - дребна, малка женичка - беше много умна, видяла едно въже и казва на съпруга си: „Анастасе, ке са обеся, ако не дадеш на Гошо да се приберат“.

„И какво стана, що стана, чух, че сестрите ми се разплакаха и тогава майка дойде и каза: „Хайде сега влизайте, баща ти разреши да влизате“. Целунахме ръка на майка и баща и така мина моята женитба“.

По-късно Рупкина споделя, че Георги я впечатлил не само с външния си вид, но и с характера си.

„После дойде прекрасният му характер“, казва легендарната певица, обяснявайки как съпругът ѝ винаги я подкрепял в кариерата и пътуванията ѝ в чужбина.

След брака ухажорите на Янка дори се увеличили. По време на турне тя се запознала с Джордж Харисън, който бил впечатлен от гласа ѝ. Харесал я и Бари Гиб от „Би Джийс“.

„Той не знаеше, че съм женена, и ми каза, че съм красива жена и имам много красив глас, пея хубаво и че ще стана много известна“, разказва Рупкина.

Богат гръцки художник също силно се увлякъл по нея и дори поискал да се ожени за нея, като отправил предложението директно към съпруга ѝ. Мъжът ѝ оставил решението в нейните ръце, а певицата обещала да даде отговор след няколко дни. Художникът дори купил къща в България, но получил отказ.

„Това беше голяма история. Той се отказа, след като аз не се съгласих, а мъжът ми реагира като интелигентен човек. Може да не му е било приятно, но не го показа“.

След него руски композитор, влюбен в Рупкина, написал песен за нея, а български почитател ѝ подарил видеокамера. Въпреки всичко певицата остава вярна на своя съпруг.

„Погребах мъжа си и осиротях“

През март 2020 г. Янка Рупкина губи своята най-голяма любов - Георги Рупкин.

„60 години брак! Той ми даде всичко - свобода, беше ми и баща, и мъж, и родител, и всичко!“, казва тя.

Янка Рупкина и Георги Рупкин имат син Росен, който също притежава прекрасен глас. Семейството им се разраства с двама внуци - Георги и Ани, както и с двама правнуци - Виктор и Александър.

Източник: "Флагман"

Снимки: "Флагман"

