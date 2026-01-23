Нова площадка за предварително третиране на отпадъци в Созопол

Площадка за предварително третиране на отпадъци заработи на депото до община Созопол. Днес, 23.01.2026 г. в община Созопол официално бе открита новоизградената площадка за предварително третиране на смесени битови отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци.

На церемонията присъстваха Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, Марин Киров - кмет на община Царево, представители на община Приморско, Видьо Видев - управител на Сорт Комерс ЕООД и много официални гости на събитието, сред които бяха Манол Генов - министър на околната среда и водите, Атанас Костадинов - заместник-министър на околната среда и водите, Валентин Люцканов - главен секретар на Областната управа на Бургас, Станимир Андонов - председател на Общински съвет – Созопол.

Площадката се намира на територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево, находящо се в землището на с. Равадиново. На площ от 17 дка са изградени две инсталации за третиране на битови отпадъци.

Инсталацията за предварително третиране осигурява сепарирането на битови отпадъци и стабилизиране на биоразградима фракция. Технологичното оборудване включва съоръжение за отваряне на торби, кабини за ръчна сепарация на отпадъците, машини за разделянето им на фракции (вибрационно

сито), сепаратори за отделяне на черни и цветни метали, автоматични преси за балиране и бункери за стабилизация.

На инсталацията ще се отделят годни за рециклиране материали като смесена хартия, велпапе, различни видов пластмаси, стъкло, черни и цветни метали. Предвижда се отделяне и на материали, които са подходящи за оползотворяване чрез алтернативни методи.

На площадката ще функционира и инсталация за компостиране на биоотпадъци (растителни отпадъци), оборудвана с бункери, система за аериране и контролирано отвеждане на инфилтрат, която гарантира екологосъобразен процес.

В рамките на обекта са създадени зони за административна дейност и необходимите складови площи.

Направените инвестиции за изграждане на съоръженията са в размер на 12 млн. лв. За експлоатацията на площадката в зависимост от сезона е необходим екип от 60 човека при летен режим на работа и 30 човека - при зимен.

Генерираните от общините Созопол и Царево смесени битови отпадъци ще бъдат сепарирани на новоизградената площадка.

Площадката е изградена и ще се експлоатира от Антеа Сортинг ООД - съдружие между община Созопол, Сорт Комерс ЕООД и Комунална Техника ЕООД.

Основна цел на дружеството е чрез дейността на площадката да се намали до минимум количеството отпадъци, предназначени за депониране.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com