Нова площадка за предварително третиране на отпадъци в Созопол
На церемонията присъстваха Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол
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На церемонията присъстваха Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол
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