Детски смях и игри препълниха новата площадка в Казанлък

Всички малчугани получиха подаръци от името на кмета на общината – г-жа Галина Стоянова

28 авг 25 | 10:54
Никол Симова

Десетки семейства и стотици усмихнати деца изпълниха новата детска площадка в кв. Васил Левски в Казанлък по време на официалното ѝ откриване.



Всички малчугани получиха подаръци от името на кмета на общината – г-жа Галина Стоянова.

Новата придобивка е част от последователната политика на кмета на Общината за осигуряване на отлични условия за отглеждане и възпитание на децата в Казанлък.

За доброто настроение се погрижиха аниматорите от „Щуроленд“, които включиха в игрите и родителите.



Семействата споделиха радостта си от новото съоръжение и изразиха благодарността си за осигурената модерна и безопасна среда за игра.



Площадката е изградена по програмата ПУДООС и предлага на децата място за забавление, движение и приятелство.

Автор Никол Симова
