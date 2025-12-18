Фестивалът „От Игнажден до Коледа“ с благотворителна кауза за старозагорските деца

Благотворителна кауза обедини участниците в осмото издание на Националния фестивал „От Игнажден до Коледа - Традиции и съвременност“. Тази година празникът се проведе в село Хрищени, където бе организиран благотворителен базар с ръчно изработени сувенири, сурвачки и картини, предоставени специално за целта.

Събраната сума бе близо 600 лв., с които бяха закупени материали за творчество за децата от Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания в гр. Стара Загора. Днес кметът на старозагорското село Хрищени Радка Желева, заедно с читалищния секретар на НЧ „Стефан Генчев 1901“ Кремена Ганева и Анелия Овчарова - главен експерт към отдел ,,Култура“ на Община Стара Загора посетиха центъра, за да дарят материалите на децата по повод коледните празници.

Кметът на с. Хрищени Радка Желева сподели радостта си от успеха на каузата и това, че ще могат да зарадват децата с полезни материали. Тя пожела здраве, сила и светли празници на екипа на центъра, както и на посетителите с техните семейства.

Управителят на Център „Алтернатива“ Радка Дончева искрено благодари за добрия жест и от името на целия екип поднесе подаръци и символична благодарствена грамота на Радка Желева.

Тя гарантира, че материалите ще бъдат използвани с радост от децата и сподели, че центърът планира да дари средства на друга такава институция. Тази година тяхното дарение ще бъде насочено към Дневния център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян“ в Стара Загора.

Център „Алтернатива“ предлага комплекс от услуги - комплексна програма, включваща информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, обучение за придобиване на умения, насочени към възможно най-пълно възстановяване на децата със СОП, с цел постигане на социална самостоятелност и интегриране в обществото в максимална степен.

Центърът работи от 15 години, а към момента 40 деца от Стара Загора го посещават. Екипът се състои от 10 специалисти - специален педагог, психолог, социален педагог, логопед, трудотерапевт, които работят неуморно с децата. Сградата разполага със зали за различни занимания, трудотерапия, кухня, зала за спорт и игра.

Приемат се деца на възраст от 0 до 18 г. В момента най-малкото дете, посещаващо центъра е на 7 месеца, а най-голямото на 15 г. Управителят Радка Дончева сподели, че за екипа най-голямото удовлетворение е да виждат подобрение при децата и да успяват да помогнат на родителите им в ежедневните грижи.

