В една община вдигат данък сгради и такса смет

Данък сгради и такса смет в община Петрич ще бъдат увеличени, реши Общинският съвет в Петрич.

С 22 гласа „за“, осем „против“ и без въздържали се съветниците приеха увеличение на такса битови отпадъци с около 20 лева за града и около 35 за селата от община Петрич на годишна база.

По време на разискването на предложението беше уточнено, че регулярно сметосъбиране и сметоизвозване се извършва в 30 населени места в общината, включително град Петрич, съобщава struma.bg.

За да се създаде по-добра организация и да се повиши качеството на предоставяната услуга за сметосъбиране и да се увеличи честотата на сметоизвозване, ще се създаде временна комисия за оценка на дейността на фирмата по чистота и сметосъбиране „Енвироман Тео България” ООД .

Кметът на Община Петрич Димитър Бръчков обеща пълна подкрепа към дейността на комисията. „В цяла България стои въпросът с незаконните сметища. Все още липсва култура за разделно събиране.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com