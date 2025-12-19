Съдът разреши строежи на едни от най-натоварените места в град Казанлък

С решение № 12 444 от 3 декември 2025 г. Върховният административен съд на Република България постанови разрешаване на инвестиционно намерение за ново строителство на ключово кръстовище в град Казанлък.



На пресечката на улиците „Христо Ботев“ и „23-ти Пехотен Шипченски полк“, определяна като една от най-натоварените и стратегически значими точки за организацията на движението в града, е предвидено изграждането на жилищна сграда.



Въпреки предприетите от общинска администрация действия за ограничаване на застрояването в централната градска част, включително приемането на Наредба № 8 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на община Казанлък, съдебният орган се произнесе в полза на инвеститора.



Същият инвеститор е възложител и на инвестиционно намерение за жилищно строителство в пешеходната зона в района на „Японката“.



Реализацията на посочените строежи създава предпоставки за допълнително натоварване на транспортния трафик, повишаване на риска от пътнотранспортни произшествия и затрудняване на свободното и безопасно придвижване на пешеходците в прилежащите зони и тротоари.



Ръководството на Община Казанлък заявява, че ще продължи да прилага последователна политика за устойчиво градско развитие, защита на обществения интерес и балансирано застрояване, като използва всички предвидени в закона механизми за ограничаване на негативните последици от подобни съдебни актове.





