Деца и младежи могат да се включат безплатно в школите на ЦПЛР – Стара Загора

Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) - Стара Загора се

подготвя да посрещне децата и младите хора в своите школи и клубни форми

през учебната 2026/2027 г. Заниманията започват на 1 октомври 2026 г. и

ще се провеждат по график за всяка от формите.

В ЦПЛР децата и младежите имат възможност да развиват своите интереси,

способности и таланти в свободното от училище време. Заниманията са

съобразени с учебния процес и ваканциите, а участието във всички форми е

безплатно.

Записването е целогодишно. За включване на дете в избрана школа или

клубна форма е необходимо родител да попълни лично заявление за участие.

Документите се подават в отдел „Администрация“ в сградата на ЦПЛР -

Стара Загора на ул. „Захарий Княжески“ № 71, ет. 3, в делнични дни от

8.30 до 17.30 ч.

Графиците за школите и клубните форми ще бъдат обявени в края на

септември, преди началото на заниманията.

Повече информация за записването може да бъде получена на тел. 0893 57

64 57.

