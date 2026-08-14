Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) - Стара Загора се
подготвя да посрещне децата и младите хора в своите школи и клубни форми
през учебната 2026/2027 г. Заниманията започват на 1 октомври 2026 г. и
ще се провеждат по график за всяка от формите.
В ЦПЛР децата и младежите имат възможност да развиват своите интереси,
способности и таланти в свободното от училище време. Заниманията са
съобразени с учебния процес и ваканциите, а участието във всички форми е
безплатно.
Записването е целогодишно. За включване на дете в избрана школа или
клубна форма е необходимо родител да попълни лично заявление за участие.
Документите се подават в отдел „Администрация“ в сградата на ЦПЛР -
Стара Загора на ул. „Захарий Княжески“ № 71, ет. 3, в делнични дни от
8.30 до 17.30 ч.
Графиците за школите и клубните форми ще бъдат обявени в края на
септември, преди началото на заниманията.
Повече информация за записването може да бъде получена на тел. 0893 57
64 57.
Деца и младежи могат да се включат безплатно в школите на ЦПЛР – Стара Загора
Заниманията за новата учебна година започват на 1 октомври, а графиците за отделните форми ще бъдат обявени в края на септември
Центърът за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) - Стара Загора се
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