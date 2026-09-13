Всичко за Народни Танци

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Дубай в ритъм 7/8

Дубай в ритъм 7/8

Трима ентусиасти отвориха клуб за народни танци "Здравец" в емирството Колко души трябват, за да се извие хоро? Поне трима. А ако говорим за хоро в Д...

25 април | 20:15
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