Школа „Народни танци“ и вокална група „Звънчета” отбелязаха завършването на учебната година
В края на концерта всички участници получиха удостоверения за успешно завършване
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В края на концерта всички участници получиха удостоверения за успешно завършване
С много настроение, народни танци, красиви носии и автентичен български фолклор отбелязаха празника местните
Българската група се е отличила като най-пищна и атрактивна, най-малкият участник – 8-годишният Виктор, е бил поздравен от кмета
"Днес, през 2016 година фолклорът ни се е превърнал в някаква екзотична атракция. А не бива". Това написа във Фейсбук музикантът от "Хиподил" и съветн...
Новите учебни програми на МОН връщат хората в училище. Българчетата ще изучават по две хора годишно, като най-малките почват с класическото "Боряно, Б...
"Българското хоро е като "дялан камък". Може да се играе навсякъде и на всяка музика". Това споделят танцьорките от клуб "Янина", село Енина (Казанлъш...
София. Ансамбъл „Пирин" омагьоса с феерия от музика, танци и песни зрителите, които препълниха зала 1 на НДК в столицата. На юбилейния концерт за 60-г...
Разложкото село Елешница ще се превърне в музикална сцена в края на този месец. На 30 август от 14:00 часа в центъра на селището ще се проведе първият...
Самодейките от „Бански фукли" към читалище „Никола Вапцаров" в Банско вдъхновиха публиката на Международния фолклорен фестивал „Перлата на Дунав". Съб...
Кърджали. Над 130 деца се включиха в пролетното надиграване в Кърджали. В двора на най - старото училище в града „Отец Паисий" ученици от първи до че...
Трима ентусиасти отвориха клуб за народни танци "Здравец" в емирството Колко души трябват, за да се извие хоро? Поне трима. А ако говорим за хоро в Д...
Добрич. С 300 мартеници с пожелания за здраве и късмет, добруджански сирена, кашкавал, вино и луканка, кметът на Добрич Детелина Николова ще се включи...
Танцьорите от клуб „На Мегдана" застават на една сцена с големите оркестри на Европа
Благоевград. Стотици любители на традиционните български хорà ще танцуват на централния площад в Разлог на 29 юни от 11.30 часа. Танцовият фестивал „Н...
Лондон вече тропа ръченица, ирландска банда свири бг фолклор