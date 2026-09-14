Криза в София: 1716 деца може да останат без ясла
Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
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Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
Най-голям е недостигът при яслените групи
Община Добрич намалява групите в детските ясли. Това съобщиха кметът на града Йордан Йорданов и ресорният му заместник по хуманитарни дейности д-р Еми...