Всички гледат: Как Путин си прибира яхтата от Европа
Ескортирана е от два кораба, НАТО наблюдава
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Ескортирана е от два кораба, НАТО наблюдава
Основателят и основен акционер на USM Holdings Алишер Усманов стана собственик на яхтата Dilbar. Точната стойност на Dilbar не се съобщава, но според...
Рупърт Мърдок продава невероятната си яхта Rosehearty, оценена на 29,7 млн. долара, съобщи CNBC, цитиран от profit.bg. Това става, след като дойде кра...