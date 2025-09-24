Голяма неприятност с трима българи на частен остров в Гърция

Яхта с трима българи и украинец на борда заседна край частен остров в Гърция.

Яхта под български флаг с четирима пътници (трима българи и един украински гражданин) е заседнала в ранните часове на днешния ден северно от гръцкия частен остров Патроклос, съобщава Дарик, позовавайки се на гръцката брегова охрана.

На място се отправил екип с патрулен катер, който установил, че хората на борда са в добро здравословно състояние. Пристигнала и лодка с водолаз, който установил пукнатина в корпуса на плавателния съд. През нея обаче не навлизала вода.

На собствениците на яхтата е забранено да я местят, докато не бъде представено удостоверение за годност за плаване.

Замърсяване на морската вода вследствие на инцидента не е било установено.

