Голямо щастие чака 3 зодии! Излизат от черна дупка

От днес дългоочаквано облекчение идва за представителите на три зодиакални знака.

Тригонът на Луната и Нептун ще донесе хармония и мир, помагайки за разрешаването на продължителни проблеми и отваряйки нови възможности. Всичко, с което наскоро трябваше да се борите, постепенно се превръща в нещо от миналото, пише YourTango.

На този ден Овен, Рак и Везни ще усетят, че трудностите не могат да траят вечно - било то сложни взаимоотношения или вътрешна борба със себе си. Влиянието на Нептун може да изостри мислите и да ви принуди да се върнете към наболели въпроси, но именно това ще помогне да се поставят точки на всички проблеми и най-накрая да се сложи край на изтощителната ситуация.

Овен

Овните са свикнали да се справят с проблемите чрез контрол и лидерство. Трудно ви е да приемете, че някой друг може да насочва хода на събитията. Но сега енергията на Луната и Нептун ще ви помогне да погледнете ситуацията от различен ъгъл и да чуете мнението на някой друг. Основната ви борба вече е вътрешна: не сте свикнали да се отказвате и това е вашето силно качество, но понякога и пречи. Под влияние на транзита ще почувствате, че можете да спрете и да погледнете всичко от различен ъгъл. И именно в този момент ще дойде осъзнаването, че всичко не е било напразно и сега е време да направите крачка напред.

Рак

За Раците тригонът на Луната с Нептун ще бъде истинско прочистване на емоционалния товар, който се влачи твърде дълго. Вътре в себе си може да има желание най-накрая да се освободите от нещо, което отдавна е загубило своята актуалност. Да, тази борба ви се е струвала важна преди и вие сте продължавали да се вкопчвате в нея по лични причини. Но вече ще видите, че стойността на тази борба е нулева. Енергията на транзита ще ви помогне да освободите миналото и да излекувате стари рани. И това ще бъде отправната точка за по-радостно и здравословно бъдеще.

Везни

За Везните започва нов етап от живота и първата стъпка е да осъзнаете, че борбата, която сте водили, вече не се отнася за вас. Няма задължение да носите това бреме вечно. Вселената сякаш ще ви предложи изход от порочния кръг. Отвъд този изход ви очакват свобода, лекота и съвсем различно качество на живот. Ще видите ясно, че много от старите ви трудности са загубили смисъла си и дори самите вие ще го признаете. Това е знак за растеж и вътрешна зрялост. Това, което преди е изглеждало неразделно, сега губи смисъла си. И това е, което отваря пътя към нови възможности и изцеление.

