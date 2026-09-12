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Черната дупка КТБ

Черната дупка КТБ

Фитилът на затворената банка отсега подрива стабилността и на следващото управление През последните седмици тежката криза около банковата група КТБ и...

19 септември | 5:05
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