Голямо щастие чака 3 зодии! Излизат от черна дупка
Най-накрая се слага край на изтощителната ситуация
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Най-накрая се слага край на изтощителната ситуация
Събудила се е и има рентгенови изблици на почти редовни интервали
Какво се случва непрекъснато там
Според астрономите звездите там са разположени толкова нагъсто, че могат да си взаимодействат
Учени откриха най-старата черна дупка
Гигантска черна дупка с мача около 4 милиона слънца
Учени наблюдаваха уникалното явление
Европейски и американски астрономи се натъкнаха на феномена в съзвездие Лъв
От 2012 година вече живеем в друга времева линия
Вместо Планета Х, в края на Слънчевата система "дебне" черна дупка с големината на зърно
Орбиталната обсерватория "Чандра" получи уникални снимки
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