Астролог предупреди: Чудовищна криза и внезапни обрати в България през 2026

В първия за новата година епизод на подкаста „Храмът на историите” пред Мариян Станков – Мон Дьо застава астрологът Силва Дончева, която разкрива какво крие 2026-та за българите и за света. Годината е свързана с много „съвпади”, което означава и новото начало. „Това е завой към истинското голямо начало, което предстои през 2028 г.”, загатва тя.

„Марс започва съвпад в Козирог, което е реформа в старото – ще се сменят лица, правителства, но те ще са от същата група”, категорична е Силва Дончева. „Могат да дойдат и хора, които са директно под пагон или авторитарен режим”, в късната пролет нейната прогноза показва промяна в елитите, а хороскопите на управляващите сигнализират „стабилност и внезапен обрат”.

Промени, реформи и смяна на елитите

"Сега Марс започва един съвпад в Козирог, който е на 9 януари, комбинирайки се и с Венера. Това е ново начало в старото. Реформа е по-скоро. Думата – реформа в старото. Сега ще се сменят лица, ще се сменят правителства, но те ще са долу-горе от същата група. Новото се показва, започват реформите, които ще са дълбоки, революционни, дори военни. Аз го казвам за кой път от 2019-а година говоря за диктатура. Могат да дойдат и хора, които са директно под пагон", посочва тя.

Тоест, генералите да дойдат на власт?

"Да, също. Да има режим, да тръгнем към по-авторитарен режим, разбира се. И вече човек и хора, които малко или повече имат отношение към армията. Или са под пагон, директно. Или с такъв манталитет", категорична е Силва Дончева.

"България самата е Козирог. Но, тъй като ние сме вече членове на Европейския съюз, а Европейският съюз всъщност донякъде е свързан със Скорпиона. Той е договорът от Маастрихт на 1 ноември. Тоест и при тях Марс върви в тази посока, така че самият Европейския съюз ще има такава тенденция. Тоест да се сменят елитите с хора, които са много по-авторитарни и в мъжки вариант, защото на практика Европейският съюз се управлява от жени в момента", уточнява астрологът.

По думите й по всяка вероятност за България ще има смяна на елитите. "Защото в много хороскопи на някои от политиците се вижда, че има известна стабилност и отскок до април-май, след което има внезапен обрат. Промяна може да бъде чрез контролирани протести. Тази линия да продължи именно с цел да се направят реформи, които в края на краищата статуквото да мимикрира по нов начин и да се сложат нови маски", посочва тя.

Заради „съвпадите” на планетите предстоят отново ситуации, в които България не може да излъчи правителство, според Дончева трябва именно тези „съвпади” да свършат, за да се появят нови лица на политическата сцена. „Възможно е президентът да влезе в политиката през 2027 г., сега може би се подготвя, но той е зодия Близнаци – до 20 февруари Сатурн и Нептун са му в много тежка квадратура, което означава възможност и за грешки.”, разкрива Дончева, но допълва, че Сатурн в Овен би подкрепил президента в потенциалния му проект.

Финансова криза от 2-3 десетилетия

"Приемането на еврото е на кръст. Кръст е перманентна криза - това означава в астрологията. Тоест перманентна криза, която тръгва от февруари вече чудовищно. И продължава. И може да продължи 2-3 десетилетия. Все пък това е съвпад", допълва тя и уточнява: "Тя е и политическа криза. Но най-голямата криза, която може да последва, колкото и да звучи странно, е когато Сатурн вече се качи на върха на хороскопа. Това ще се случи в 2033 година. Тоест те завъртат цикъл. Сатурн и Нептун през лятото се приближиха на 2025-та. Какво значи това? Това, което се случи в Щатите и което се случи в Европа следващите години. Армията влезе в градовете. Армията, а не бунтовете. Защото имаме Овен, който е армията или агресията. Имаме обаче и Сатурн. Тоест бунтовете малко или повече ще бъдат управлявани от власт".

Марс ще се появи като изгрев, защото той се съединява през януари, но той през юни ще изгрее в Телец и ще се окаже, че няма пари, има нужда от реформи, а пари няма. Защото Марс в Телец е битка за пари - установяваме празни каси, посочва астрологът.

Според нея най-голямото изпитание за хората през тази година ще е усещането, че нещо старо си заминава и яснотата на новото, тоест думата е "нестабилност".

Добра новина?!

"Започваме ново начало и ако хванем високата октава, която е свързана с устояването на християнството, на духовността, дори ако щете на любовта на един човек към друг, защото това е Нептун в Овен, което е дълбоко любовен знак, а овенът значи честност. Ключовата дума при Овните е свързана с това, че всичко трябва да е справедливо. Овен ръководи справедливостта и съответно ако няма справедливост, той се бие", посочва астрологът Силва Дончева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com