Астрономи зарадваха феновете на „Властелинът на пръстените“

Астрономи са заснели сложното магнитно поле на гигантска енергийна струя, наречена „Окото на Саурон“.

Създаването на изображението е отнело повече от 15 години, съобщава Live Science .

В своето проучване екипът от учени съобщава, че източникът на това „космическо око“ е блазар, наречен PKS 1424+240. Той се намира на милиарди светлинни години от Земята, т.е. това, което виждаме, е от ранен етап на развитие на Вселената.

Блазарите и Земята

Изданието припомня, че една от основните характеристики на блазарите е, че енергийните им струи са почти перфектно подравнени със Земята. Тяхното лъчение удря нашата планета под прав ъгъл, поради което ни се струват много по-ярки от повечето квазари.

Изследователите са се взрели в един от „струйните конуси“ на PKS 1424+240, използвайки радиовълни, което им е позволило да визуализират магнитните полета в енергийния лъч. Те са заснели първото ясно изображение на блазара, като са комбинирали 15 години данни, събрани от Very Long Baseline Array на Националната радиоастрономическа обсерватория.

Зашеметяващо изображение

„Когато реконструирахме изображението, то изглеждаше абсолютно зашеметяващо. Никога не бяхме виждали нещо подобно - почти перфектно тороидално магнитно поле със струя, насочена право към нас“, каза водещият автор Юрий Ковальов, астроном в Института за радиоастрономия „Макс Планк“ в Бон, Германия.

Изданието отбелязва, че това изображение е възможно само благодарение на почти перфектното подравняване на струята със Земята, което усилва нейното високоенергийно излъчване поради ефектите на специалната теория на относителността.

Най-яркият блазар

Учените подчертаха, че PKS 1424+240 е най-яркият блазар, излъчващ неутрино (известен също като „частици призрак“), откриван някога, и отдавна озадачава астрономите.

Изследователите смятат, че собственото магнитно поле на блазара ускорява протоните до толкова високи скорости, че те се превръщат в неутрино. Ще са необходими още наблюдения на такива джетове, за да се разкрие механизмът зад това явление.

