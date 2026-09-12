Откриха планета, чието съществуване няма обяснение
Тя оспорва настоящото разбиране за формирането на планетите
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Тя оспорва настоящото разбиране за формирането на планетите
Нов модел предвижда катастрофален колапс, който ще унищожи време, материя и галактики
Ново изследване поставя под въпрос основите на стандартната космология
Обсерваторията се намира в щата Западна Австралия
Гледката е възможна благодарение на почти перфектното подравняване на енергийния поток със Земята
Това събитие не е свързано с вида на самата Луна
Причината е, че тези събития са толкова внезапни, колкото и непредсказуеми
Изображението обхваща 65 000 светлинни години
Ще се повтори ли Събитието Карингтън се питат астрономи
До откритието се стига на местен кръжок по астрономия
Откритието демонстрира неизвестни досега качества
Сините свръхгиганти от тип В са много ярки и горещи звезди
Групата учени, която се организира от астронома Ганчо Ганчев, ще наблюдава явлението от щата Тексас
Може да бъде наблюдавано само веднъж в човешкия живот
Проучване отхвърля сегашния модел на Вселената
В някои отношения откритата галактика напомня за покойния холивудски актьор Джеймс Дийн
Една от новооткритите луни на Нептун е с най-дългата орбита, известна досега
Звездният прах, наричан също космически, образува градивните блокчета на скалистите планети
Дали им прозвището "стари пушачки"
Според астрономите звездите там са разположени толкова нагъсто, че могат да си взаимодействат