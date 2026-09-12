Красив ум: Български ученици спечелиха златни медали по физика
В олимпиадата се ключиха 370 участници от 87 държави
Следете всички новини, анализи и коментари за Физика. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В олимпиадата се ключиха 370 участници от 87 държави
Изпитите са по английски език и по физика
МОН отпуска две нови стипендии за студенти
Той е ръководител или съавтор в колективите, създали много учебници и сборници по физика
Джефри Хинтън работи в Университета на Торонто, Канада
Не пропускайте вълнуващата среща-разговор с физика Теодосий Теодосиев
Как представя тя експериментите си
Тя е за работата им върху движението на електроните в атомите и молекулите за удивително кратка част от секундата
Луната с изненади
Българин е професорът, с когото свирят на цигулки
Българин е професорът, с когото свирят на цигулки
Вчера започна седмицата на Нобеловите награди
Обявиха лауреатите на Нобеловата награда за физика за 2019 г.
Американците Дейвид Дж. Таулес, Ф. Дънкан М. Холдейн и Джей Майкъл Костерлиц спечелиха Нобелова награда за физика. Тримата поделят престижния приз за...
Част от оборудването в школата на учителя по физика Теододсий Теодосиев - Тео е било изнесено, информират от Фондация "Тео" за Дарик. Предметите от л...
„Няма вече преподаватели по математика, физика, химия. Нямаме начални учители, нямаме учители в предучилищния сектор, нямаме инженерни специалности с...
Българският национален отбор по физика спечели пет медала от 46-то годишно издание на Международната олимпиада по физика за гимназисти The Internation...
Пише до Брежнев за свободата в СССР и лично до папата Разработките на Николай Дмитриев и до днес се ползват в ядрената енергетика Едно от малко позн...
Приели неговата "Мис Физика" в 20 университета Бизнесмени подкрепят казанлъшкия физик Теодоси Теодосиев - Тео и школата му за млади таланти "На Бълг...
През 2014 г. НАСА кръсти планета на БГ диригента чудо