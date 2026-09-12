Зъбът на Нютон, който стана най-ценното бижу
Геният в нова форма
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Геният в нова форма
Той може да разпознава модели в сложни набори от данни
Българин е професорът, с когото свирят на цигулки
Английският физик е правил редакция на най-известния си труд
В трилъра на Курт Ауст "Алхимия на отмъщението" (изд. Персей) гениалният учен Исак Нютон става член на тайно братство и се заклева да споделя открития...