Любим човек разби сърцето на Виктория Бекъм

Съпругата на Дейвид Бекъм - Виктория е с разбито сърце,

дори да не го показва. А причината са лошите отношения на семейството с най-големия им син - Бруклин, който е на 26 години.

Дизайнерката и певица се притеснява, че никога няма да си върне детето.

За влошените отношения се разбра още през пролетта,

когато Бруклин Бекъм и съпругата му Никола не присъстваха на партитата за рожден ден на Дейвид и Виктория, както и на други семейни събирания.

Скоро пък Бруклин и актрисата подновиха брачните си обети, но нито един член на семейство Бекъм не присъства на втората им сватба. Първата им сватба бе през април 2022 година.

"Сърцето на Виктория се къса зад кулисите.

Бруклин е първородното й дете и тя е притеснена, че никога няма да си го върне.

Да види как той и Никола подновяват брачните си обети без нея и Дейвид беше трудно. Те вече изпуснаха някои големи семейни моменти и Виктория се тревожи, че колкото по-дълго това продължава, толкова по-малък шанс има това да се разреши", коментира източник на "Мирър".

