Раздорът в дома на Бекъм. Нов залп от Бруклин

Раздорът в семейство Бекъм продължава.

Бруклин Бекъм, най-големият син на Виктория и Дейвид Бекъм, отново даде повод за коментари относно обтегнатите си отношения със семейството. Наскоро той и съпругата му Никола Пелц подновиха брачните си обети на церемония, на която присъстваха единствено близките на Никола, но не и членовете на фамилия Бекъм.

Според Daily Mail по време на събитието, на което са присъствали около 200 гости, Бруклин е изнесъл емоционална реч. В нея той се е обяснил в любов на съпругата си и е подчертал, че "няма да позволи никой да се меси в отношенията им или да наранява Никола".

Очевидци коментират, че тези думи са били пряк намек към семейството му, с което младата двойка не поддържа контакт от месеци. "Той не общува нито с Виктория и Дейвид, нито с баби, дядовци или братовчеди", твърди запознат пред таблоида, пише "Дир".

Напрежението между двете фамилии не е ново.

Според близки до двойката, Бекъмови не одобряват Никола и я смятат за човек, който е отдалечил Бруклин от тях. "В техните очи тя е изобразена като манипулативна фигура, което, разбира се, дълбоко я наранява", допълва източникът.

Смята се, че Бекъм-младши все повече разчита на Никола за важните решения в живота си.

"Но забравят, че Бруклин е вече зрял и може да преценява сам за себе си. Съпругата му обаче понася много обиди от страна на семейството му", казва друг близък до двойката.

Очевидци твърдят още, че в последните години Бруклин се е отдръпнал не само от роднините си, но и от най-близките си приятели - нещо, което мнозина определят като "тъжно за гледане".

