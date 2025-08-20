Голям ден за Деси Стоянова

Любимката на цяла България Деси Стоянова отбелязва голям личен празник!

Бившата водеща на "Преди обед" празнува 50-ия си юбилей.





Десислава Стоянова е родена на 20 август 1975 г. в София. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски", специалност „Журналистика". Още в студентските си години започва работа в медии, където бързо показва талант и усет за комуникация.

Първите ѝ стъпки са като репортер и редактор в различни телевизионни формати. Популярността ѝ нараства, когато става водеща в ефира на Би Ти Ви, където работи повече от десетилетие.

През 2011 г. Деси Стоянова става лице на новото сутрешно токшоу „Преди обед".





В продължение на 12 години тя е водеща заедно със Сашо Кадиев, като двамата изграждат успешен телевизионен тандем.

Предаването се превръща в любимо на зрителите с комбинацията от актуални теми, интервюта с известни личности, социални репортажи и забавни рубрики.

През 2023 г. Деси Стоянова се разделя с „Преди обед", но остава в историята на предаването като най-дългогодишната му водеща.

