Тя издаде трика! Ако правите това, ще печелите хората
Деси Стоянова с ценни съвети
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Деси Стоянова с ценни съвети
Промяната в едно общество не започва с лозунги, а с лична отговорност, заяви журналистката
Водещата на "Трейтърс: Маските падат" Деси Стоянова направи откровено признание в социалните мрежи за своя професионален подход и за въпросите, които...
Това ще стане след Нова година
Тя прекара 12 години на екран в bTV
Тя ще води "Traitors: Маските падат"
Бившите водещи на "Преди обед" предизвикаха истински фурор
Ще бъде водеща в много любопитно студио
Радостен празник за бившата водеща на bTV
Тя се превърна в едно от най-скъпоплатените лица в сферата на обучението по медийно присъствие
Поредното потвърждение идва с последния й статус във фейсбук
Тя напусна bTV преди госина
ившата водеща на "Преди обед" е неразделна с колежки от екрана
Феновете във възторг
Каква е причината?
Вълнуващо изживяване за бившата водеща на "Преди обед"
Бившата водеща на „Преди обед“ в бТВ Деси Стоянова, която определено всеки ден отчетливо липсва на зрителите, публикува пост, в който разкри какво я п...
Потребители в мрежата побързаха да й пожелаят много успехи в това ново занимание
Много голямо недоволство от сутрешния блок
Ето кои са те