Деси Стоянова с първи думи след завръщането си в bTV

Новото риалити шоу на bTV - "Traitors: Игра на предатели" ще бъде допълнено със специално студио – „Traitors: Маските падат“, а негова водеща ще бъде Деси Стоянова. Премиерата е насрочена за 28 септември от 22:00 ч. Днес в "Тази сутрин", Деси разкри подробности за предаването и емоциите около цялото преживяване.

В студиото "Traitors: Маските падат" отпадналите участници ще бъдат изправени пред въпросите на Деси, а зрителите ще получат достъп до ексклузивни коментари и нови гледни точки за събитията в имението. Ще бъдат разкрити тайни конфликти, дълбоки чувства и истини, останали извън основното предаване. Свалянето на маските ще отвори вратата към реалността зад фасадата и ще покаже какви са истинските причини за напускането на играта.

"Създателите на формата са напипали тема и подход към които всеки зрител има искрен интерес. Това че виждаш хорта в една тяхна уязвимост и то разкривайки се чрез действията си", категорична е Деси.

"Задаваш си въпроси от типа - Какво се случва в главата на лъжеца? А в тази на излъгания? Вълнуват ни тези теми, защото са дълбоко човешки" - допълва тя.

Десислава Стоянова признава за себе си, че тя не би влязла в предаването, тъй като не желае да се озове в ситуацията на предател. "Не бих искала да попадна в ситуация, в която трябва да предам някой, който харесвам и с който съм си говорила, защото това е същината на играта", откровено споделя тя. Водещата на „Traitors: Маските падат“ разкрива и че не е спряла да работи по своите обучения за публично говорене и презентационни умения. А съсвем скоро, в началото на декември й предстои едно вълнуващо събитие, а обявяването на официална дата тепърва предстои.

"Работя с хора, които имат съзнателното желание да подобрят начина по който говорят пред публика, когато става въпрос за презентации", обясни Деси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com