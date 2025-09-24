Огромна радост за Натали Трифонова! Прегърна най-ценното

Натали Трифонова стана майка!

Синоптичката на bTV и водеща на COOLt посрещна първородния си син, който има и красиво име.

"Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив!", написа тя в Инстаграм. Малкият Арън се е родил с мерки 3,050 кг и 50 сантиметра.

Името на момченцето е често срещано в англоговорящите страни. Популярно е и в религиозни семейства. Арън е по-големият брат на Мойсей и първият първосвещеник на израилтяните. Той е фигура с голямо религиозно значение и символизира водачество, духовност и отговорност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com