Два наши града попаднаха в известна класация

В свое ново проучване Hoppa - глобална онлайн платформа и приложение за резервации на наземни транспортни услуги, изтъкват предимството на европейските градове за туризъм през зимните месеци като възможност да се насладим на целия чар на сезона докато същевременно се придържаме към разумен бюджет.

За да определят 10-те най-достъпни европейски града за посещение тази зима, от компанията анализират десетки дестинации на Стария континент, като оценяват всяка по различни фактори - от средните цени на хотелите до цената на халба бира. Наред с това вземат предвид и отзиви от TripAdvisor, където туристи споделят своите реални преживявания по време на пътуванията.

Според резултатите от проучването за най-достъпна европейска дестинация е определена чешката столица Прага. От Hoppa изтъкват красивите исторически сгради, калдъръмените улички и оживената атмосфера на Стария градски площад с неговите улични музиканти, търговци и кафенета. Освен това градът предлага по-евтини варианти за настаняване, заведения и транспорт в сравнение с други големи европейски градове.

"Това е идеалното място за посещение по това време на годината, тъй като коледните пазари работят от ноември до януари", допълват още от компанията.

На второ място в класацията за най-достъпни европейски градове пък попада българският курорт, разположен в подножието на Пирин - Банско. Той предлага много възможности за любителите на зимните спортове, достъпни нощувки и заведения.

Челната тройка в списъка пък допълва родната столица - София. Освен достъпността ѝ, са изтъкнати още красивата архитектура и разнообразието от безплатни дейности, включително туристически обиколки, с които посетителите могат да се докоснат до културата и историята на града.

"Чудесно е да видим, че дестинации като Прага, Банско и София са признати за едни от най-добрите бюджетни зимни почивки в Европа. Тези градове предлагат разнообразие от култури, история и пейзажи и макар че предлагат по-ниски цени, няма да се налага да правите компромис с преживяването", споделя управляващият директор на Hoppa Крис Харингтън, в изявление, цитирано от Travel + Leisure.

А ето и как изглежда пълният списък с топ 10 на най-достъпните европейски градове за посещение тази зима.

Прага, Чехия Банско, България София, България Будапеща, Унгария Талин, Естония Краков, Полша Тирана, Албания Белград, Сърбия Братислава, Словакия Вилнюс, Литва

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com