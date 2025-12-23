Вълшебно място е на път да изчезне. Какъв е проблемът

Архипелагът Бихагос, обект на световното наследство на ЮНЕСКО, състоящ се от 88 острова и островчета, е изправен пред сериозна заплаха. Всяка година бреговата му линия се свива с огромните 7 метра. Този регион, убежище за хиляди същества - от морски костенурки до редки хипопотами, е свидетел на опитите на жителите му да спрат океана със „стари автомобилни гуми“. Но това усилие е недостатъчно срещу силата на природата...

Разположени в тюркоазените води на Атлантическия океан и обект на световното наследство на ЮНЕСКО, островите Бижагос са изправени пред едно от най-видимите последици от изменението на климата. Живеещите на архипелага край бреговете на Гвинея-Бисау казват, че покачването на морското равнище и ускоряващата се крайбрежна ерозия карат островите бавно да потъват, пише CNN Turk.

Състоящ се от 88 острова и островчета, но само 20 от които са населени, островите Бижагос са дом на уникална екосистема. Приютявайки огромно разнообразие, вариращо от морски костенурки и хипопотами до акули и приблизително 850 000 прелетни птици, регионът е жизненоважен и за препитанието на 25 000 местни хора чрез традиционния риболов и за свещените местни места.

Архипелагът, от който само около 20 са постоянно населени, се простира на обширна площ от 10 000 квадратни километра. Бреговата линия обаче бързо се отдръпва. Според Антонио Хонория Жоао, обществен организатор в Института за биоразнообразие и защитени морски зони (IBAP) на Гвинея-Бисау, някои райони губят до два метра брегова линия всяка година. Той описва остров Бубаке, дом на приблизително 5000 души, като „застрашен“. Жоао казва: „Преди половин век бреговата линия е била много по-широка. Сега водата залива всичко и продължава да напредва.“

Според правителствения доклад „Стратегически план на Гвинея-Бисау 2025“, отстъплението на бреговата линия достига до 7 метра годишно в някои райони. Това унищожава не само човешките селища, но и мангровите гори, които са гръбнакът на екосистемата.

