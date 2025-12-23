Кадиев шокира зрителите! Закриват ли "Кой да знае"

"Кой да знае" тази вечер започна с най-добри пожелания към Христо Пъдев. Актьорът празнува рожден ден и по този повод Сашо Кадиев уточни, че Пъдев може да разсмее всеки по всяко време, и е еднакво симпатичен и с мустак, и без мустак.

Едно време за рождениците имаше торта, но виждаш, че предаването върви към закриване, и затова ти подаряваме по един човек от публиката, заяви емоционално в „Кой да знае“ синът на Катето Евро.

В отговор Пъдев призна прочувствено: Моята подкрепа сте вие и вашето добро настроение.

След тези негови думи последва питане на Кадиев, кога най-накрая ще се запознае лично с двете сестри на Пъдев. Сашо дори изрази готовност да отиде в Павел Баня, да си сложи вълнени чорапи и след като седне до камината, сестрите на Христо да му донесат ракия.

Пъдев деликатно замълча по въпроса и опита да отклони фокуса на вниманието от себе си.

Той изрази задоволство, че както миналата година, така и през тази празнува рождения си ден в „Кой да знае“. Сашо бе категоричен, че така ще бъде много години, но Пъдев изрази своето безпокойство, че след като водещият е обявил, че продукцията е към закриване, вече се подготвя за този неприятен момент.

Ние с теб продължаваме на частно, успокои колегата си по бТВ Кадиев.

