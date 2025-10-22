Деси Стоянова се завърна в "Преди обед" след повече от година отсъствие. Бившата водеща този път бе гост в студиото, в което прекара 12 години.

"Все пак ти си си вкъщи", посрещна я настоящият водещ Петър Дочев. "Прекрасно е. Била съм тук хиляди пъти в ролята на водещ, а сега като гост е много приятно", усмихна се Деси.

Стоянова призна, че не изпитва носталгия, макар че пази топли спомени от годините си в ефир: "Има хиляди моменти, към които ще се връщам с усмивка, но съм продължила напред. Това е затворена страница за мен и не гледам назад."

След напускането си журналистката е продължила да работи с хора чрез курсове и обучения по медийна комуникация. "Към днешна дата смятам, че решението да напусна "Преди обед" беше съзнателно и правилно", категорична е тя.

Петър Дочев не пропусна да се пошегува: "Видя ли? Напусна ме и колко жени смених, а не можах да те преживея!", визирайки Франциска Йорданова, Зейнеб Маджурова и наскоро Венета Райкова.

"Имаш си проблеми, Дочев!", отвърна с усмивка Деси.

