Голяма радост за Деси Стоянова

Голяма радост изживя Деси Стоянова.

Дългогодишната водеща на "Преди обед" скочи с парашут. Тя сподели вълнуващото събитие с последователите си в социалните мрежи, където публикува видео от емоционалния момент.

"Отдавна исках отново да скоча с парашут и след три провалени заради лошо време уговорки, най-сетне се случи. Велико!", споделя Стоянова в своята публикация.

Радостното изживяване е сред подаръците, които тя получи от колегите си по случай напускането ѝ на предаването. Деси не пропусна да изрази своята благодарност към тях. "Няма как да полетиш, ако не скочиш!", добавя тя с усмивка.

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