Голяма радост за Деси Стоянова

Голяма радост изживя Деси Стоянова.
Дългогодишната водеща на "Преди обед" скочи с парашут. Тя сподели вълнуващото събитие с последователите си в социалните мрежи, където публикува видео от емоционалния момент.
"Отдавна исках отново да скоча с парашут и след три провалени заради лошо време уговорки, най-сетне се случи. Велико!", споделя Стоянова в своята публикация.
Радостното изживяване е сред подаръците, които тя получи от колегите си по случай напускането ѝ на предаването. Деси не пропусна да изрази своята благодарност към тях. "Няма как да полетиш, ако не скочиш!", добавя тя с усмивка.
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