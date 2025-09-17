Любопитно

Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно! Обявиха...

Бившите водещи на "Преди обед" предизвикаха истински фурор

17 сеп 25 | 13:41
3080
Агенция Стандарт

Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново застанаха рамо до рамо.

Това се случи на бляскаво тържество за началото на есенния сезон на bTV. Бившите водещи на "Преди обед" предизвикаха истински фурор с кадър от събитието.

В социалните мрежи Сашо и Деси публикуваха обща снимка със загадъчното съобщение "очаквайте скоро".

Двамата не разкриха повече подробности, което породи спекулации. Почитателите им веднага започнаха да гадаят дали предстои тяхно ново съвместно телевизионно начинание. Предстои да разберем какво следва за любимците на зрителите.

 

Автор Агенция Стандарт

