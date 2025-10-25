Взето е ново решение за Деси Стоянова

Има няколко варианта за бъдещето на Деси Стоянова в ефира.

Деси може да се върне на екран за постоянно след Нова година, твърдят хора от телевизионните среди.

Напусналата водеща на „Преди обед” преговаряла с Би Ти Ви за нов договор, след като приключи предаването й „Маските падат”, в което интервюира отпаднали участници в риалитито „Трейтърс”. От Нова година тя може да стане лице на друго предаване.

Почти сигурно е, че Деси Стоянова няма да се върне в „Преди обед" като основна водеща, тъй като това би означавало да изостави процъфтяващия си частен бизнес.

Но според запознати звездата нямала нищо против да работи в предаване, в което няма да е заета всеки ден.

"Маските падат" за нея бил идеален вариант, тъй като е само веднъж седмично и не ангажира цялото й време, но успоредно с това й дава възможност да продължава да е на малкия екран, за да не я забравят феновете.

Това предаване приключва през декември. Очакванията са след него Деси да разпише договор за нов прооект.

Другият вариант е Деси да стане водеща на „Тази събота и неделя” на мястото на Ванина Недкова и Митьо Маринов. С такова шоу тя ще бъде доста по-заета, отколкото с „Трейтърс", но два дни ефир все пак е по-леко за преживяване в сравнение с 5 дни ефир.

Проблем биха могли да представляват политическите интервюта, тъй като Деси от години се занимава основно с лайфстайл. Но при добро желание тя може лесно да навакса, все пак години наред е била именно политически репортер в телевизията, а преди това във в. „Сега”.

