Бруклин подпали чергата на семейство Бекъм. Шокиращи разкрития
Синът на Дейвид разказа какво се случва зад камерите
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Синът на Дейвид разказа какво се случва зад камерите
И тя започва от единия от синовете
Контактува с баща си само през адвокати
Синът им Бруклин направи невъзможното
Синовете се изправиха един срещу друг, манипулирани от жените си
Най-големият син на Виктория и Дейвид не общува със семейството си от месеци
Двамата вече често са далече един от друг
Двамата са се заразили по време на пътуване
Няколко кадъра в социалните мрежи разтопиха почитателите на звездната фамилия
След 16-годишен брак семейство Бекъм са пред развод. "Сега много се шуми около напрегнатите отношения между Дейвид и Виктория, но всички, които ги поз...
Голямото семейство се пренася отново зад Океана
Лондон. Специална паник стая ще има в седемстайно жилище на семейство Бекъм в британската столица. Новият дом на Виктория и Дейвид се намира в близост...