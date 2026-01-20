Бруклин подпали чергата на семейство Бекъм. Шокиращи разкрития

Отдавна в публичното пространство се въртят слухове за напрежение около семейство Бекъм и по-конкретно за отношенията между Бруклин Пелц Бекъм и родителите му, както и за мястото на съпругата му Никола Пелц Бекъм в тази семейна картина. Досега всичко беше в зоната на намеци и коментари от източници, но този път скандалът се взриви директно от първо лице. В серия от публикации в Instagram Story, Бруклин разказва своята истина и изобщо не си спестява критиките по адрес на родителите му.

"Мълчах с години и направих всичко възможно тези неща да останат лични", пише той.

По думите му, обаче, родителите му и техният екип "продължили да ходят при пресата, което го оставило без избор освен да говори сам и да каже истината за само част от лъжите, които са били публикувани".

Бруклин е категоричен: "Не искам да се помирявам със семейството си. Никой не ме контролира - за първи път в живота си заставам зад себе си."

Той описва как, според него, през целия му живот родителите му са контролирали наративите в пресата за семейството им, а "показните публикации в социалните мрежи, семейните събития и неавтентичните отношения" са били част от средата, в която е израснал.

"Наскоро видях със собствените си очи докъде стигат, за да поставят безброй лъжи в медиите - най-често за сметка на невинни хора - само и само да запазят собствената си фасада", твърди той, преди да добави: "Но вярвам, че истината винаги излиза наяве."

В следващите части от публикациите си Бруклин разказва конкретни ситуации, които според него са започнали още преди сватбата му и не са спрели. Той твърди, че родителите му многократно са се опитвали да разрушат връзката му, а майка му в последния момент се отказала да направи роклята на Никола, която била много развълнувана да носи нейния дизайн, което я принудило спешно да търси друга рокля.

Бруклин твърди още, че седмици преди големия ден родителите му многократно го притискали и се опитвали да го "подкупят" да подпише документ, с който да се откаже от правата върху името си - нещо, което според него би засегнало него, съпругата му и бъдещите им деца. По думите му те настоявали подписът да бъде сложен преди датата на сватбата, за да се задействат условията на сделката. Той отказал, а оттогава отношението към него вече не било същото.

В публикациите има и детайл от сватбената организация: Бруклин твърди, че майка му стигнала дотам да го нарече "зъл", защото той и Никола решили да сложат на тяхната маса бавачката му Сандра и бабата на Никола, понеже и двете били без съпрузите си. По думите му и родителите и на двамата имали собствени маси - на еднакво близко разстояние до тяхната.

Той описва и как вечерта преди сватбата членове на семейството му му казали, че Никола "не е кръв" и "не е семейство". След момента, в който започнал да се защитава пред близките си, твърди, че последвали "безкрайни атаки" от родителите му, както насаме, така и публично, които били изпращани към медиите по тяхна заръка. Според него дори братята му били "изпратени" да го нападат в социалните мрежи, преди впоследствие да го блокират от нищото миналото лято.

Един от най-тежките епизоди, които описва, е свързан с първия му танц със съпругата му. Бруклин твърди, че майка му "отмъкнала" момента, планиран седмици по-рано като романтичен танц на любовна песен.

Пред около 500 гости Марк Антъни го извикал на сцената - мястото, където по програма трябвало да бъде танцът му с Никола, но вместо това майка му го чакала, за да танцува с него. По думите му тя танцувала "много неприлично" пред всички.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com