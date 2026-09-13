Седмицата започва с рекорд на Земята. Как ще ни се отрази?
Планетата е най-отдалечена от Слънцето, движи се най-бавно
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Планетата е най-отдалечена от Слънцето, движи се най-бавно
След съмнения и застой идва период на действие и реални постижения
Тя оспорва настоящото разбиране за формирането на планетите
Вървим към затопляне, но няма да скачат маймуни, няма да цъфнат банани
През 1936 г. той успява да изчисли до каква степен гравитацията може да огъне звездната светлина
Планетата е около четири пъти по-масивна от Земята
Революционното откритие е направено с помощта на една от най-модерните обсерватории в света
Стана ясно кк планетата ни ще се превърне отново в царство на микроби
Ново проучване опровергава предишната теория за температурата на Уран
Феноменът на ретроградна орбита е изненадващ за учените
Уран е планетата на хаоса, революциите, бунтарството и иновациите
Три знака ще получат особено хубави подаръци от съдбата
Д-р Трифон Трифонов е един от водещите автори на научна статия, публикувана в престижното списание „Нейчър“
Направете нещата, които сте искали да направите от дълго време, но сте се срамували
Използвайте тази мощна енергия за творчески проекти
Това не е първият път, когато на K2-18b се откриват признаци на живот
Намира се на 120 светлинни години от Земята
Козирозите например стават по-чувствителни, а и въображението им сега става по-богато
Скоростта на машината ще бъде стряскаща
Новооткритата планета GJ 3998 d е свръхземя