Разкриха разтърсваща тайна за планета от Слънчевата система

Температурата на Уран се оказа по-висока от предполагаемото досега,

което кара учените да се върнат към по-детайлно проучване на планетата, пише IFLscience.

Единственият път, в който изследователите са наблюдавали Уран отблизо, е през 1986 г., когато „Вояджър 2“ прелетя покрай него на път към края на Слънчевата система. Тогава космическият апарат изпрати данни, смятани за мистериозни и дори странни.

От студена загадка към топлинна тайна

Едно от ранните открития на „Вояджър 2“ бе, че Уран не излъчва топлина, а само отразява слънчевата светлина. Това доведе до заключението, че планетата няма вътрешен източник на енергия. Сега ново проучване на екип от Университета в Хюстън поставя под съмнение тези изводи.

„Изследването на баланса на радиационната енергия и вътрешната топлина е решаващо, защото ни помага да разберем климатичната динамика и еволюцията на планетите. Уран, със своя екстремен наклон и загадъчен енергиен баланс, е особено интересен случай“, коментират учените.

Уран излъчва повече топлина, отколкото получава

Чрез телескопни наблюдения, обхващащи периода от 1950 до 2022 г., и чрез моделиране, учените установили, че планетата излъчва около 12,5% повече топлина, отколкото абсорбира от слънцето. „Това означава, че Уран все още губи остатъчна топлина от ранната си история, което е ключ към разбирането на неговия произход и промени във времето“, обяснява ръководителят на изследването Синюе Уанг.

Все пак Уран продължава да излъчва значително по-малко топлина от останалите гиганти в системата – Юпитер, Сатурн и Нептун, които връщат в космоса също толкова енергия, колкото получават от слънчевата светлина.

Необходими са нови мисии към мистериозната планета

Учените предполагат, че сезонните промени на Уран може да обяснят защо „Вояджър 2“ не е засякъл тази топлинна енергия. Те посочват, че орбиталните и наземните телескопи имат ограничения в наблюдението само на едно от полукълбата.

Затова все по-настойчиво се говори за нова мисия, която да проучи планетата в детайли. Според изследователите подобна експедиция е единственият начин да се разкрият напълно загадките на Уран.

