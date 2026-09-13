Когато Слънцето полудее – историята на най-силната магнитна буря
Астрономът Ричард Карингтън вижда огнената експлозия през телескопа, а часове по-късно Земята е разтърсена
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Астрономът Ричард Карингтън вижда огнената експлозия през телескопа, а часове по-късно Земята е разтърсена
Космическият скитник остава по-голяма опасност от астероидите
Метеорит доказва древна планета гигант
Ново проучване опровергава предишната теория за температурата на Уран
Много от приеманото досега не е вярно, тъй като сондата "Вояджър 2" е посетила Уран в момент на необичайни условия
Откритие на астронома Майк Браун променя представата ни за Космоса
Доскоро и двете планети джуджета оставаха слабо проучени заради отдалечеността си
Данните са от космически апарат, намиращ се в орбита около Земята
Инженерният екип планира да продължи да следи сигнала
Юпитер е достатъчно голям, за да побере всички останали планети вътре в него
Вместо Планета Х, в края на Слънчевата система "дебне" черна дупка с големината на зърно
Учените откриха джуджета, които потвърждават съществуването на тайнствената Планета Х
Три екзопланети, които може би са годни за обитаване, са открити около малка звезда и предоставят за първи път възможността да се открият химически сл...
Откриха планета на разстояние 39 светлинни години от Земята. Скалистата планета поразително прилича на Венера, а тя може да даде възможност на астроно...
Москва. Федералната космическа агенция на русия (Роскосмос) е разработила програма за изследване на далечния космос, която включва също и изследване н...
Има 7 планети, едната от тях обикаля звездата си за 331 дни
Песента на известната народна певица Валя Балканска напусна Слънчевата система. Това обявиха астрономи от НАСА . Те потвърдиха, че американският косми...
"Излел е Дельо Хайдутин" на Валя Балканска е записан в диска, носен от сондата
Харвард. Центърът за малки тела в Слънчевата система (Харвард, САЩ) днес рано сутринта официално обяви за съществуването на нов и уникален по рода си...
с. Юндола. Родни астрономи следят нов вид обект в Слънчевата система. Обектът е уникален по своето движение и първият по рода си засечен до момента. Т...